На Украине обвинили Порошенко в продаже боеприпасов террористам в Сирии

Киев, 8 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко тайком продавал боеприпасы террористам в Сирии, а затем организовал пожар, чтобы скрыть следы преступления. С таким обвинением в адрес Порошенко выступил на своем YouTube-канале бывший депутат Верховной рады Давид Жвания.

Политик рассказал, что уже подал два заявления на Порошенко в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и готовит к подаче новое заявление.

«Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных, 400-килограммовых фосфорных бомб», — заявил Жвания.

Экс-депутат Рады сообщил, что боеприпасы незаконно продавались в Сирию с 2014 по 2016 год. По словам Жвании, бомбы закупала одна из террористических группировок, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.

«Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружения», — возмутился политик.

Также Жвания рассказал, что по указке Порошенко в 2017 году был устроен пожар на военном складе в Калиновке, позволивший скрыть следы продажи боеприпасов в Сирию. При этом соратники экс-президента Украины рассказывали, что в инциденте якобы виноваты некие «российские террористы».

«В итоге никаких террористов так и не нашли. Потому что их не было. А была жадность одного человека, который просто не мог пройти мимо возможности набить карманы», — подчеркнул экс-депутат Рады.

Жвания заверил, что у него есть доказательства этих обвинений, и они все будут приведены в заявлении ГБР. Также политик добавил, что продажа боеприпасов — это далеко не единственное преступление Порошенко на посту президента.

Ранее стало известно, что на Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко. Оно касается сговора экс-президента с чиновниками Минфина о предоставлении госгарантий по кредиту заводу «Кузница на Рыбальском», являвшемуся одним из крупных активов Порошенко.