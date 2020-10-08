«Юнармия» организует Всероссийский чемпионат по киберспорту

Москва, 8 октября. В столице готовят профессиональную студию для Всероссийского чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети» в Центральном Доме «Юнармии». Молодежная организация проведет кибертурнир при участии известных комментаторов и аналитиков из мира киберспорта.

Как сообщают в «Юнармии», чемпионат организуется в продолжение диалога Владимира Путина с российскими школьниками.

«Лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс организовать, — ранее заявил Путин. — Здесь я на вашей стороне, всячески постараюсь сделать так, чтобы и в школах, в средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом, чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных, российских, но и в международных соревнованиях».

Всероссийский чемпионат «Юнармеец в сети» состоит из двух частей. Первая — это однодневные турниры «Fast Cup» (пройдут с 12 октября по 1 ноября 2020 года) по дисциплинам Dota2, LOL, Runeterra, Free fire, Brawl Stars, PUBG Mobile, World of Tanks Blitz. Вторая часть — основной командный турнир в дисциплине World of Tanks с 3 по 8 ноября и с 10 по 15 ноября в дисциплине Valorant. Компьютерные баталии пройдут как в соло, так и в командном формате.

Победители турниров «Fast Cup» получат игровую периферию, а призеры второй части чемпионата – новую консоль Sony Playstation 5.

Глава «Юнармии» Роман Романенко считает, что предстоящий чемпионат привлечет еще больше участников, чем прошлый турнир «КиберВесна».

«Тогда мы пообещали ребятам проводить такие масштабные игры два раза в год, — рассказал Романенко. — Хочется отметить и внимание аудитории к тем соревнованиям, каждая трансляция — это бурные обсуждения, сотни комментариев в социальных сетях. Нет сомнений, что этот чемпионат будет не менее захватывающим и интересным».

Регистрация на чемпионат уже идет в сообществах движения в социальных сетях, добавили в «Юнармии».