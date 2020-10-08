Жители Дагестана сообщили о взрыве неопознанной ракеты

Махачкала, 8 октября. Портал «Будни Кавказа» сообщил о падении и взрыве неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана.

По информации прессы, ракета упала в десяти километрах от села Чираг. Местные жители говорят, что от взрывной волны у них зашатались дома, также на автомобилях сработала сигнализация.

Некоторые жители отправились к месту падения ракеты. Прибыв на место, они обнаружили воронку диаметром 15-20 метров и, предположительно, обломки ракеты. На опубликованных кадрах запечатлена воронка глубиной примерно два метра, а вокруг ямы была выжжена трава.

Официальных комментариев на счет падения и взрыва ракеты пока не приводится. Также данных об этом инциденте нет в других источниках.