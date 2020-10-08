Азербайджан заявил о гибели более 30 мирных жителей в Нагорном Карабахе

Баку, 8 октября. Не менее 30 мирных жителей Азербайджана погибли в результате боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана, передает РИА Новости.

«С 27 сентября 2020 года погиб 31 мирный житель, 154 человека получили ранения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что с начала эскалации конфликта в результате обстрелов были повреждены 133 гражданских объекта и 928 частных домовладений.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились масштабные вооруженные столкновения между азербайджанскими и армянскими военными. Ереван обвиняет Баку в нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам в Нагорном Карабахе. В свою очередь Азербайджан утверждает, что действия Баку являются ответом на обстрелы со стороны карабахских сил.