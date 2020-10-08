Гибель Ан-26 под Чугуевом была не случайна

Гибель под Чугуевом Ан-26Ш стала закономерным итогом общего регресса и деградации украинской государственности. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проведя сравнительный анализ обстоятельств авиакатастрофы и правил полетов государственной авиации Украины.

Айсберг безалаберности

Церемония прощания с погибшими в катастрофе украинского Ан-26Ш уже состоялась, но вопрос, кто виноват, по-прежнему висит в воздухе.

Как минимум двух виновных — командира экипажа «двадцать шестого» майора Богдана Кишеню и президента Украины Владимира Зеленского — ФАН уже назвал. И объяснил, в чем именно заключалась вина этих двух человек.

Однако к гибели Ан-26Ш, конечно, «приложило руку» куда больше человек, чем только Кишеня и Зеленский. Злосчастный «двадцать шестой» вечером 25 сентября упал под Чугуевом в силу целого комплекса причин. И этот комплекс, как айсберг из тумана, теперь медленно «выплывает» в материалах следствия, все больше поражая специалистов размахом безалаберности в ВВС Украины.

Продолжать в 2020 году эксплуатировать машину, выпущенную в 1977-м, капремонт прошедшую в далеком 1996-м и летающую на движках, давно выработавших свой ресурс? Не проблема!

Посадить управлять этим летающим гробом летчика-инструктора, не умеющего «балансировать самолет с несимметричной тягой»? Легко!

Доверить этому «профессионалу» жизни 20 курсантов? Запросто!

Наплевать на полетные протоколы? Хоть сейчас!

С последним, пожалуй, стоит разобраться чуть подробней.

Нарушая правила полетов

Роковой полет, который вечером 25 сентября выполнял принадлежавший 203-й учебной авиационной бригаде ВВС Украины самолет для первичной подготовки штурманов Ан-26Ш, был обозначен как учебно-тренировочный. Именно по этой причине на борту «двадцать шестого» находились не только штатные члены экипажа, но еще и 20 курсантов Харьковского университета имени Ивана Кожедуба ВВС Украины.

Подобные учебно-тренировочные полеты планируются не в учебной авиационной бригаде — ее личный состав тут просто выполняет роль «таксистов», а в военном вузе, курсантов которого «вывозят» в небо самолеты той самой учебной авиабригады.

В нашем случае таким вузом является Харьковский университет имени Ивана Кожедуба ВВС Украины. Возглавляет его генерал и по совместительству ректор Александр Туринский. Именно Туринский и подчиненное ему руководство летного факультета отвечают за планирование летной практики. То есть именно Туринский и компания подписали документы, согласно которым 25 сентября на борту старого Ан-26Ш оказалась куча курсантов с разных курсов: 12 курсантов-штурманов второго курса, шесть курсантов-штурманов четвертого курса плюс пара включенных в состав экипажа, но еще не допущенных до самостоятельного пилотирования самолета курсанта-летчика четвертого курса.

Регламентирующие проведение летной практики документы вуза должны были быть согласованы с командованием 203-й учебной авиационной бригады, руководством Государственной авиационной службы Украины и утверждены министром обороны Украины. Прошли ли вышеуказанные документы всю положенную цепочку согласований/утверждений — точно неизвестно. Если не прошли, то это преступление. Если же прошли, то это тоже преступление. Почему? Потому что регламентирующие проведение летной практики документы Харьковский университет имени Ивана Кожедуба ВВС Украины содержали массу нарушений правил полетов государственной авиации все той же Украины.

В духе постмайданной Украины

Согласно существующим правилам, количество обучаемых курсантов в каждом полете не должно превышать пяти. Но в Ан-26Ш 25 сентября курсантов затолкали целых два десятка. Те же правила указывают, что курсанты-штурманы второго курса должны отрабатывать упражнения в воздухе исключительно в светлое время суток, а не в вечернее время, как это имело место 25 сентября.

В списке присутствовавших на борту Ан-26Ш в момент его последнего взлета числятся командир экипажа, штурман, второй штурман, старший борттехник и борттехник, но там нет второго летчика, сидящего справа от командира. Ни один из добавленных к экипажу сверхштатно курсантов-летчиков выполнять обязанности правого летчика не мог, так как не был допущен до самостоятельного пилотирования. Правила полетов государственной авиации Украины запрещают полеты неполных экипажей. Полеты же неполных экипажей с пассажирами запрещены вообще категорически.

И так далее и тому подобное.

Как мы видим, предпосылки к катастрофе 25 сентября старательно готовились не только Кишеней и Зеленским, но куда более широким кругом лиц, среди которых далеко не самое последнее место занимает ректор Харьковского университета имени Ивана Кожедуба ВВС Украины Александр Туринский. Кстати, по имеющейся информации, именно пан Туринский запустил в массы версию о гибели «двадцать шестого» из-за того, что его во время посадки «подрезал» другой самолет, на борту которой присутствовал сын командующего ВВС Украины генерала Дроздова». Мда, что только ни выдумаешь, чтобы снять с себя ответственность в тот момент, когда решил податься в политики (а пан Туринский именно это и решил сделать), а у тебя самолет с двумя десятками курсантов «гробанулся»… Поступок очень в духе постмайданной Украины.

Финализируя сей текст, подчеркнем: гибель под Чугуевом Ан-26Ш стала вовсе не следствием случайного стечения обстоятельств. Напротив, она является закономерным итогом наблюдаемых на протяжении уже не одного десятка лет общего регресса и деградации украинской государственности. Страна продолжает скатываться в хаос. В таких условиях неукоснительное соблюдение даже «написанных кровью» уставов, наставлений и правил полетов становится фикцией.