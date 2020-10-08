Блогерша из TikTok приняла Водонаеву за жену Навального

Москва, 8 октября. Юная блогерша Дина Саева, которая имеет больше миллиона подписчиков в TikTok, оконфузилась на съемках популярного YouTube-шоу Comment Out. Она приняла бывшую звезду «Дома-2» Алену Водонаеву за супругу скандального блогера Алексея Навального Юлию, пишет «Царьград».

21-летняя Саева в Comment Out соперничала с еще более молодой звездой TikTok 19-летним Даней Милохиным, который недавно прославился совместной песней с Николаем Басковым «Дико тусим». Согласно правилам, ей нужно было вытянуть карточку с именем знаменитости, с которой будет связано задание (неприятный комментарий в Instagram). Прочитав «Алена Водонаева», блогерша с недоумением задалась вопросом, кто это.

Саева призналась, что ничего не знает об этой персоне. Аналогично поступил и Милохин. Ведущий шоу Владимир Маркони не смог скрыть изумления.

«Вот это мы разминулись во времени!» — отметил он и попробовал дать гостям подсказку, показав на экране Instagram Водонаевой.

Однако и это не помогло.

«Стоп! Это жена Навального?» — воскликнула Саева после увиденного.

Тогда Маркони объяснил девушке, что жену Навального зовут Юлия, а потом вкратце рассказал гостям о Водонаевой.

Ранее многие россияне призывали бойкотировать Comment Out. Причиной такой реакции стал скандальный выпуск, посвященный последним событиям в Белоруссии. Его гостями были певица Лолита Милявская и музыкант Юрий Музыченко.