Вассерман назвал ковидиотизмом заражение Трампа коронавирусом

Москва, 8 октября. Известный политолог и эрудит Анатолий Вассерман назвал ковидиотизмом заражение американского президента Дональда Трампа коронавирусом, пишет РЕН ТВ.

Вассерман заявил о поддержке курса американского лидера и пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления. Он добавил, что на примере главы Белого дома видна необходимость соблюдать предписанные меры предосторожности.

По его словам, Трампа лечили сильнодействующими препаратами, но при этом многие из его окружения заболели. Эрудит назвал всех, кто пренебрегает правилами защиты, ковидиотами.

«Но вот то, как он заразился сам и, возможно, заразил других, — натуральный ковидиотизм. Открытым текстом сообщаю: несмотря на то, что у меня выявили иммунитет к коронавирусу, в среду пополнил запас масок и перчаток: сколько иммунитет держится — пока неведомо, а защитить других от неожиданностей необходимо», — сказал Вассерман.

Ранее стало известно, что Трамп скрывал положительный результат своего теста на коронавирус. О своей болезни он публично заявил на прошлой неделе. Как пишет американская пресса, к моменту объявления он уже как сутки знал, что болен, но попросил советников никому не сообщать об этом до обнародования результатов второго теста на коронавирус.