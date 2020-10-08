Эксперт объяснил, почему России и Белоруссии нужна единая валютная система

Москва, 8 октября. Единая валютная система нужна России и Белоруссии, чтобы ускорить интеграцию в рамках Союзного государства. Такое объяснение дал в интервью изданию «Украина.ру» президент Центра стратегических коммуникаций, эксперт Дмитрий Абзалов.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота назвал первоочередные задачи России и Белоруссии. Он подчеркнул, что страны в рамках будущей интеграции должны уделить особое внимание развитию высокотехнологических процессов. Союзному государству необходимо внедрять новые технологии при реализации различных крупных проектов.

Абзалов, в свою очередь, обратил внимание на экономическую составляющую в процессе объединения России и Белоруссии. Он указал на предпоследнее препятствие для интеграции в рамках Союзного государства. Речь идет о проблемах, связанных с введением единой валюты.

Эксперт заметил, что принятие общей денежной системы позволило бы серьезно продвинуть процедуру интеграции, а также положительно отразилось на финансовых показателях двух стран.

«Поэтому, чтобы не получить эффект Польши в Европейском союзе — такой бэкдор, то есть возможность использовать ситуацию и преимущества интеграционных площадок, при этом имея собственную валюту, понижая ее, — единая валютная система очень серьезно упростила бы систему», — объяснил Абзалов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подробно рассказала о перспективах отмены мобильного роуминга между Россией и Белоруссией. Она заметила, что этот вопрос может быть решен уже до конца 2020 года.