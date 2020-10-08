Зеленский назвал привившегося российской вакциной Медведчука циником

Киев, 8 октября. Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — циник, так как «вакцинировался непроверенными средствами» в России. Об этом заявил президент Украины Алексей Зеленский на своей странице в Facebook.

Украинский лидер объяснил, что считает так потому, что Украина ожидает вакцину от коронавируса исключительно от Евросоюза и не доверяет другим разработкам.

«Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому, не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — написал он.

Так Зеленский прокомментировал тот факт, что Медведчук вместе с семьей прошел вакцинацию от COVID-19 вакциной российского производства. Это произошло в августе в Крыму, где украинский политик отдыхал вместе с семьей.

«Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан», — заявил он.

Кроме того, Медведчук признался, что после прививки чувствует себя хорошо.

На днях стало известно, что рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая активно выступает за восстановление дружеских и политических связей с Россией, на Украине стремительно растет. Опрос среди украинцев показал, что за ОПЗЖ готовы проголосовать 22% опрошенных, «Слугу народа» хотят поддержать 25,9%. Как отмечают социологи, рост лояльных к политике партии Медведчука за последние месяцы лишь усиливается, что связано с желанием граждан Украины вернуться к товарищеским отношениям с РФ.