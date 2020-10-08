Москва, 8 октября. У актера московского театра украли iPhone и сбережения с карты, об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Актер театра Романа Виктюка был вынужден обратиться за помощью к представителям власти. Как сообщил сам пострадавший, находясь дома, артист обнаружил пропажу своего смартфона марки Apple.

«Чуть позже я узнал, что мой аккаунт в приложении «Сбербанк-онлайн» взломан. Со счета были сняты денежные средства в размере 39 737 рублей», — говорит актер.

На сегодняшний день артист театра написал заявление в полицию, в отделении он рассказал о произошедшем.

Ранее ФАН писал, что артиста Большого театра обманул мошенник на «Авито». Актер также обратился с заявлением в полицию.