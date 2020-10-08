Фанатов восхитила откровенная фотосессия Ирины Шейк с семью мужчинами

Москва, 8 октября. Российская супермодель Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании парфюма французского люксового бренда Jean Paul Gaultier. Ее фотография и видео опубликованы в Instagram-аккаунте марки.

На размещенных на странице французского бренда публикациях 34-летняя модель запечатлена в черном платье длины макси с глубоким декольте, через которое видно черный бюстгальтер. Также у платья длинный разрез, благодаря которому видны стройные ноги манекенщицы.

Модель засняли на фоне семи мужчин, которые одеты в классические деловые костюмы. Публикация собрала уже более 31 тысячи лайков.

Поклонники бренда и российской супермодели с восторгом встретили рекламу парфюма. Фанаты сделали массу комплиментов знаменитой манекенщице.

«Богиня», «Великолепная Ирина», «Самая красивая женщина в мире», «Очень горячо», «Она невероятно выглядит», — высказались интернет-пользователи.

Ирина Шейк регулярно публикует в своем профиле в Instagram фотографии и из повседневной жизни, и из профессиональных фотосессий. Звезда также радует поклонников довольно откровенными снимками, в частности, она часто размещает в социальных сетях фотографии в нижнем белье и купальнике.