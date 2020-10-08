Дудчак: Россия готовит Украине действенный ответ на водную блокаду Крыма

Москва, 8 октября. Российская федеральная исполнительная власть готовит Украине действенный ответ на водную блокаду Крыма. Об этом рассказал ФБА «Экономика сегодня» украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

Он отметил, что водная блокада и засуха стали для полуострова очень серьезными проблемами. Источников, которых прежде хватало для водоснабжения, уже недостаточно.

«Поэтому действия федерального правительства становятся единственным решением. Судя по тому, что в разработанном Минэкономразвития плане будет принимать участие Министерство обороны Российской Федерации, можно сделать вывод, что работы закончат вовремя и в полном объеме», — сказал эксперт.

По его словам, то, что намерена предпринять федеральная власть, поможет Крыму и обеспечит его необходимым.

«Работы, описанные в плане, будут направлены в первую очередь на модернизацию всей системы водоснабжения этого региона. Думаю, что специалисты используют новую систему очистки, проработают методику опреснения воды. Но это требует сил и средств», — отметил собеседник агентства.

Дудчак также высказался о действиях украинской стороны. Он заявил, что она «продолжает вести себя неразумно».

«Однако действия Киева уже давно ни у кого не вызывают удивления. На мой взгляд, действия Украины наносят колоссальный ущерб ей самой. Киев мог бы получать определенные финансовые поступления в случае разблокировки Северо-Крымского канала, но игнорирует эту возможность, несмотря на то, что доход крайне нужен Украине», — констатировал он.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85%. Многие эксперты, как и Дудчак, пришли к выводу, что таким решением Киев навредил прежде всего самому себе.

Проблему водообеспечения Крыма активно решают при содействии ученых. Ранее стало известно, что в на полуострове построят первый в России опреснитель морской воды. Проект анонсировал глава региона Сергей Аксенов.