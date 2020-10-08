Дочь Проскуряковой очаровала Пугачеву

Москва, 8 октября. Дочь артистов Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева очаровала певицу Аллу Пугачеву. Примадонна лестно отозвалась о юной наследнице композитора в Instagram.

В семье Николаева и Проскуряковой важной событие — их дочери Веронике исполнилось пять лет. Этот особый день композитор решил начать с публикации трогательного домашнего видео, на котором юная артистка исполняет песню собственного сочинения.

«Моя маленькая фантазерка, сочинительница песен и мелодий, доброе сердечко, наша с мамой Юлей любимая доченька», — похвалил гордый отец свою дочку в Instagram.

Видео с маленькой Вероникой вызвало всеобщий восторг среди звездного окружения маэстро. Талантом ребенка восхитились Иосиф Пригожин, Алсу, Максим Галкин, Виктория Дайнеко, Кристина Орбакайте и другие артисты. Почти все они уверены, что девочка пойдет по стопам своих родителей.

«Гены пальцем не раздавишь», — прокомментировал кто-то из певцов, отразив мнение большинства подписчиков Николаева.

Отдельного внимания был удостоен комментарий Примадонны отечественной эстрады.

«Какая молодец!» — подписала пост Алла Пугачева, увидев вокальные способности девочки.

Маленькая Вероника почти с рождения занимается музыкой и ее первым учителем как раз и была Алла Пугачева.