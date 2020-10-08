Стало известно о генетическом заболевании утонувшего в Москве актера

Москва, 8 октября. Актер Ренат Кафиятуллин, утонувший в бассейне на севере Москвы, страдал редким генетическим заболеванием. Об этом стало известно со слов источников KP.Ru.

Ранее источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах сообщил, что трагедия произошла в фитнес-центре на Ангарской улице. Молодой человек внезапно потерял сознание, попытки спасти ему жизнь не увенчались успехом. Кафиятуллину было 26 лет.

Актер был инвалидом третьей группы и страдал редким генетическим заболеванием. Он скрывал серьезные проблемы со здоровьем от коллег по театру и, по всей видимости, от фитнес-клуба, где оборвалась его жизнь. Дело в том, что физическая нагрузка могла вызвать у молодого человека судороги и даже привести к инсульту — таковы особенности его заболевания.

«Скорее всего, в этой ситуации молодой человек принес в клуб липовую справку», — заявила сертифицированный судебно-медицинский эксперт Ирина Филатова.

Обстоятельства произошедшей трагедии предстоит установить правоохранителям. Пока известно, что Кафиятуллин жил вместе с родителями неподалеку от фитнес-центра, а абонемент купил в мае этого года.

Отметим, что несчастный случай с актером напомнил многим недавнюю трагическую смерть дочери артиста Владимира Конкина. Софья утонула 22 сентября в бассейне фитнес-клуба на Красной Пресне. Дочь звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» ушла на тренировку, но домой так и не вернулась. Позже родным 32-летней женщины позвонили и рассказали, что она попала в реанимацию. Ночью дочь Конкина скончалась, не приходя в сознание.

Как передает «Утро.ру», девушка незадолго до смерти жаловалась подруге на разлад в отношениях с возлюбленным Михаилом Серовым.