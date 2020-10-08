Миро подколола Бородину за поддельные сапоги

Москва, 8 октября. Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина показала фотографию в сапогах-репликах Christian Dior, за что ее в очередной раз высмеяла блогер Елена Мироненко, более известная, как Лена Миро в своем Telegram-канале.

Мироненко напомнила, что Бородина постоянно покупает только реплики брендов, оригинальных же люксовых вещей у нее очень мало. При этом блогер связывает неспособность ведущей позволить себе брендовые вещи тем, что ей нужно «кормить Омара» (мужа Курбана Омарова. — Прим. ФАН).

Миро едко напомнила о скандальном интервью, которое дал Омаров на YouTube-канале «Алена, блин!» В нем супруг Бородиной вызвал неоднозначную реакцию у публики, признавшись в неблизких отношениях и с родной дочерью, и с падчерицей Марусей, а также заявив, что жена его бьет.

После этого интервью ведущая телестройки записала и посвятила мужу песню о любви.

«Песню вчера записала о большой любви. Нет денег, чтобы спускать их на натуральные лабутены», — резюмировала блогер.

Романтическая композиция пришлась не по вкусу многим поклонникам Бородиной. Они остались в недоумении, как после заявлений Омарова на всю страну о сомнительных фактах из своей биографии, можно продолжать делать вид, что в семье царят любовь и гармония.

Несколько лет назад пара Бородиной и Омарова едва не распалась из-за всплывшей информации о многочисленных изменах мужчины. Несколько месяцев супруги жили порознь, но позже помирились и предпочитают не вспоминать о былом конфликте. Бородина заявила, что завистники специально настраивали из с мужем друг против друга, но в итоге она смогла простить ему все измены.