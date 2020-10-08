Правительство РФ направит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Москва, 8 октября. Правительство РФ направит регионам еще около 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает пресс-служба правительства.

«Еще одна важная тема — это помощь семьям с детьми. По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты», — сказал Мишустин, анонсируя темы совещания.

Премьер-министр рассказал, что 8 октября кабмин направит субъектам РФ более миллиарда рублей на ежемесячные пособия для семей, в которых появился третий ребенок или последующие дети. Еще около девяти миллиардов рублей, выделенных правительством дополнительно, пойдут на выплаты семьям с низким доходом, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет.

Кроме того, глава кабмина отметил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, поэтому правительство продолжит поддерживать соцработников стационарных учреждений, в которых действует посменный режим работы.

«Это соцработники, медики, другие сотрудники. Они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно», — подчеркнул Мишустин.

Премьер министр сообщил, что на выплаты соцработникам правительство дополнительно направит в регионы около трех миллиардов рублей.