Первый скрининг при беременности позволяет выявить серьезные отклонения в развитии плода и рекомендован всем беременным женщинам, вне зависимости от возраста и наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний.

Ожидание ребенка, безусловно, важнейший этап в жизни каждой женщины. Беременность — это не только радостное ожидание чуда и походы по детским магазинам в поисках симпатичных вещичек для новорожденных, но и огромная ответственность за растущую внутри маленькую жизнь.

Помимо приятных хлопот беременную ожидают рутинные визиты в женскую консультацию, регулярные анализы, УЗИ (как минимум трижды за предстоящие девять месяцев) и другие обследования, среди которых скрининги, которые проводятся каждый триместр и могут многое рассказать врачу о состоянии матери и будущего ребенка. Самым важным исследованием, которое ожидает женщину в начале беременности, является первый пренатальный скрининг. Несмотря на то, что он является делом добровольным, большинство женщин старается пройти его в строго установленные сроки, чтобы убедиться в том, что малыш развивается нормально и избежать ненужной тревожности.

ФАН поговорил с Екатериной Жумановой, руководителем центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины, врачом акушером-гинекологом в клинической больнице «Медси» о том, как и в какие сроки проводят первый скрининг, и выяснили, какие виды обследований в него входят.

Развитие плода и самочувствие мамы в конце первого триместра беременности

Первый триместр особенно важен для нормального формирования ребенка, ведь именно в этот период закладываются все жизненно важные системы организма. Первый триместр беременности начинается от первого дня последней менструации и заканчивается в конце 13-й недели.

В этот период женщина может чувствовать легкие тянущие боли в нижней части живота, метеоризм, частые позывы к мочеиспусканию, сонливость и апатию, молочные железы нагрубают и увеличиваются в размере, становятся более чувствительными. Самым неприятным симптомом беременности на ранних сроках является токсикоз, который в той или иной форме встречается в 50-60% случаев и, как правило, не представляет угрозы для жизни и здоровья. К концу первого триместра самочувствие обычно улучшается, но по-прежнему возможны резкие перепады настроения и чрезмерная плаксивость.

К концу первого триместра и моменту проведения первого скрининга все органы крохи уже сформированы, он все больше напоминает по строению маленького человека, хотя головка еще кажется непропорционально большой по сравнению с остальным туловищем, которое начинает потихоньку распрямляться. Эмбрион уже совершает достаточно интенсивные движения, но он еще слишком мал, чтобы мама могла почувствовать его активность. В длину он достигает примерно 4 см, а в весе едва дотягивает до 7 граммов. Кстати, с этого времени эмбрион официально меняет свой статус на «плод».

На крошечном личике уже есть нос, подбородок, щеки, рот, в котором формируются зачатки зубов, язык, глазки, закрытые веками, уши приобретают ту форму, с которой человеку суждено появится на свет. На ручках и ножках отчетливо видны пальцы, больше не соединенные между собой перепонками. Начинают свой рост волосы и ногти. Продолжают свое развитие печень, почки, кишечник, пищеварительная и дыхательная системы. У девочек к 11-й неделе жизни уже сформированы яичники, у мальчиков — активно формируются яички и мошонка.

К 12-й неделе беременности малыш подрастает где-то на сантиметр, а в весе прибавляет практически вдвое. Этот срок знаменателен тем, что у плода появляются рефлексы: он сгибает и разгибает пальчики, губы учатся совершать сосательные движения, отмечается сокращение лицевых мышц, хотя глаза все еще закрыты — веки откроются ближе к 27-й неделе беременности.

Физическое и психологическое состояние будущей мамы должно практически вернуться в норму. Токсикоз уходит, правда чрезмерная эмоциональность сопровождает некоторых женщин всю беременность. Матка увеличивается настолько, что у многих беременных на этом сроке уже виднеется небольшой животик.

Екатерина Жуманова рассказывает, что именно в период с 11-ю по 13-ю неделю, а оптимально в 11-12 недель, проводится первый скрининг. Остановимся подробнее на этом важнейшем обследовании.

Как делают скрининг 1 триместра, что он выявляет

Екатерина Николаевна поясняет, что первый скрининг свидетельствует о некоторых возможных дефектах развития нервной трубки плода. Еще не так давно беременным на сроке 16-18 недель проводился только тройной тест, в который, соответственно, входило определение трех показателей: белка альфа-фетопротеина (АФП), общего хорионического гонадотропина (ХГЧ) и гормона эстриола. Однако по мере развития науки было принято решение о необходимости выявления возможных пороков на более ранних сроках. На данный момент всем желающим беременным женщинам в период с 11-й по 13-ю неделю делают двойной тест, состоящий из свободного b-ХГЧ и PAPP-A — специфического белка А плазмы, ассоциированного с беременностью. Этот биохимический маркер позволяет с достаточно высокой долей вероятности оценить возможность развития генетических и хромосомных аномалий.

Чтобы получить максимально достоверный результат, желательно сдавать кровь на голодный желудок, не ранее чем через шесть часов после последнего приема пищи. За несколько дней до скрининга беременной следует воздерживаться от жареного, жирного, копченого и сладкого. Все это вряд ли может сильно исказить результат, но для собственного спокойствия подстраховаться не помешает.

Помимо анализа показателей крови, врач собирает анамнез жизни пациентки, куда входят возраст, рост, вес, информация о вредных привычках, генетических и хронических заболеваниях, перенесенных выкидышах и абортах.

Следующий важнейший шаг первого пренатального скрининга — УЗИ-диагностика. Очень важно найти высоко квалифицированного профессионала, который имеет соответствующий сертификат, свидетельствующий о том, что доктор может в том числе проводить скрининговое исследование беременных, поскольку в данном случае цена ошибки может стоить слишком дорого.

Во время проведения ультразвукового контроля врач оценивает строение туловища плода, его размеры. Очень важны такие показатели, как длина от темени до копчика, размер промежутка от виска до виска, толщина воротникового пространства, длина кости носа. Отклонения от нормы в ту или иную сторону могут говорить как о физиологических особенностях строения малыша, так и свидетельствовать о наличии таких серьезных патологий, как гидроцефалия, синдром Дауна или Эдвардса и других.

Многих интересует вопрос, возможно ли на первом скрининге узнать пол ребенка. Иногда опытным врачам на качественном оборудовании, действительно, удается разглядеть половые признаки, но все же еще рановато для того, чтобы сказать наверняка. Более точный ответ родители получат на следующем УЗИ.

Как правило, в первом триместре обследование проводят трансвагинально, то есть датчик вводится во влагалище. Особой подготовки не требуется, но желательно перед процедурой опорожнить мочевой пузырь для комфорта самой женщины. При трансабдоминальном способе, когда датчиком водят по животу беременной, рекомендуется выпить около литра воды. За три-четыре дня до УЗИ лучше избегать употребления продуктов, вызывающих повышенное газообразование, потому что метеоризм может искажать результаты.

Нужно понимать, что полученные показатели ультразвукового исследования, результаты анализа крови и данные собранного анамнеза должны оцениваться комплексно. Для этого все сведения подгружаются в специальную систему, которая рассчитывает степени риска.

Екатерина Жуманова рассказывает, что, если все показатели в норме, и женщина не старше 35 лет, то можно успокоиться и продолжать наблюдать беременность в обычном режиме. Этот возрастной рубеж назван не случайно — доказано, что после 35 лет риски развития различных генетических и хромосомных аномалий повышается в два раза, поэтому наш эксперт рекомендует обратиться за консультацией к генетику.

В обязательном порядке к специалисту направляются женщины любого возраста, если пришли плохие результаты первого скрининга. Именно генетик, а не акушер-гинеколог должен принимать решение о проведении неинвазивного пренатального теста (НИПТ). Бояться этой процедуры не нужно — она абсолютно безопасна как для мамы, так и для малыша. Раньше для уточнения результатов приходилось делать амниоцентез, в ходе которого производился прокол и забиралась часть околоплодных вод, чтобы посмотреть генетический состав. Сейчас можно ограничиться простым забором крови у беременной, однако нужно понимать, что это манипуляция достаточно дорогостоящая, некоторые лаборатории даже направляют материал за границу, что не может не сказаться на стоимости. Результативность этого метода достаточно высока, но все равно пока не дает стопроцентную гарантию.

Первый скрининг — одно из наиболее важных обследований, которое необходимо пройти каждой беременной женщине. Боятся его не нужно — оно абсолютно безвредно как для матери, так и для плода. Оценка результатов делается в комплексе. Главное — найти квалифицированного специалиста, чьему мнению можно доверять и строго следовать его рекомендациям. Большинство опасных патологий обнаруживается именно на ранних сроках, и дальнейшее решение о сохранении или прерывании беременности, каким бы сложным оно ни было, должно приниматься женщиной совместно с опытным генетиком, задача которого не запугать, а рассказать о рисках и возможных последствиях.