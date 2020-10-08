Песков сообщил о работе спецслужб с полученной Минском записью о Навальном

Москва, 8 октября. Российские спецслужбы провели необходимую работу с полученными от белорусских коллег записями перехваченного диалога по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радиоэлектронная военная разведка республики перехватила разговор Варшавы и Берлина, касаемый блогера. В четверг журналисты поинтересовались у представителя Кремля, была ли проведена экспертиза этой беседы в РФ.

«Детальной информации на этот счет нет, но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», — ответил Песков.

При этом он не стал уточнять, что именно сделали отечественные спецслужбы.

Перехваченный Белоруссией разговор Польши и Германии содержал доказательства того, что информация об отравлении Навального была фальсификацией. Лукашенко сразу после получения беседы пообещал предоставить ее детали России, чтобы в стране владели ситуацией.

Недавно запись опубликовал белорусский гостелеканал ОНТ. Названный представителем ФРГ на ней заявил, что подтверждение «отравления» блогера не так важно — на войне «всякие методы хороши». В немецком кабмине материал назвали «фиктивным». Позже Лукашенко заявил, что на аудиозаписи общаются «не немцы, не поляки», а американцы, а оригинал записи уже передан Минском в ФСБ.

Многие эксперты изначально считали, что заявленное «отравление» блогера — искусственный предлог, под которым его вывезли за пределы страны. Крымский политолог Владислав Ганжара обратил внимание, что Навальному помогли покинуть РФ очень быстро и не исключил, что тема «отравления» могла быть этапом спецоперации по его побегу на Запад. Аналогичное мнение высказал главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.