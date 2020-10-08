Незамужняя дочь Гузеевой объяснила, почему носит обручальное кольцо

Москва, 8 октября. Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова объяснила своим подписчикам в Instagram, почему носит обручальное кольцо. Девушка считает, что этот аксессуар «отпугивает» от нее мужчин.

Двадцатилетняя наследница самой популярной свахи страны привыкла к хорошей жизни. Она не замужем, не работает и не учится, занимается блогингом. При этом Бухарова пользуется большим вниманием противоположного пола.

По ее словам, чтобы избавиться от надоедливых фанатов, приходится прибегать к небольшим хитростям.

«Для тех, кто решил, что я выхожу замуж. Я ношу обручальное кольцо, чтобы ко мне не подходили мужчины», — пояснила дочь Гузеевой.

Девушка считает, что ей пока рано связывать себя узами брака. Несмотря на непростой характер дочери, Гузеева очень любит Ольгу. Она называет ее «воином», который идет против привычного уклада жизни.

Ранее сообщалось, что Ольга Бухарова сбрила себе обе брови. Фото было размещено в соцсетях. Необычный образ удивил подписчиков девушки. Подписчики считают, что девушка скучает «от хорошей жизни».