Момент смерти актера Кафиятуллина в бассейне сняли на видео

Москва, 8 октября. Последние минуты жизни молодого актера Рината Кафиятуллина, утонувшего в бассейне, попали на видео. Кадры из фитнес-центра на Ангарской улице Москвы опубликовал Пятый канал.

На записи с камер видеонаблюдения можно видеть, что мужчина находится в углу небольшого бассейна на третьей дорожке. Посетителей немного. С противоположной стороны чаши бассейна дежурит сотрудник фитнес-центра. Когда актера достали из воды, на помощь ему бросились люди. Один человек пытался сделать мужчине непрямой массаж сердца.

Врачи скорой помощи, которая оперативно прибыла на место ЧП, не смогли спасти Рината. Он скончался в возрасте 26 лет. В настоящее время обстоятельства смерти Кафиятуллина устанавливает СК РФ. Ведется доследственная проверка.

Смерть молодого актера произошла спустя всего две недели после гибели в бассейне Софии Конкиной, дочери Владимира Конкина, исполнителя Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Установлено, что девушка находилась на дне бассейне около минуты, это стало причиной смерти. В крови и моче Софии было выявлено более двух промилле алкоголя.