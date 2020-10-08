Нарышкин назвал слова Навального об отравлении «русофобской пропагандой»

Москва, 8 октября. Заявления блогера Алексея Навального о том, что он якобы был отравлен спецслужбами России, являются «тупой русофобской пропагандой». Так слова блогера прокомментировал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

«Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду. Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — высказался Нарышкин о заявлениях Навального в интервью журналисту Юрию Дудю.

Глава СВР считает, что германская сторона скрывает какие-то данные, касающиеся ситуации с блогером, так как ни одного ответа на официальные запросы России получено не было.

«Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — сказал он.

Нарышкин утверждает, что Кремль располагает сведениями об отсутствии токсичных веществ в организме Навального, пока он находился на территории РФ. Этот «неоспоримый факт» глава СВР готов подтвердить образцами биологического материала блогера, имеющимися у российской стороны.

Ранее доктор медицинских наук Александр Сабаев предположил, что причинами плохого самочувствия Навального по его анализам могли стать несоблюдение диеты или употребление алкоголя. Он сообщил, что судя по лабораторным тестам, блогер перенес дисфункцию поджелудочной железы, которая является следствием неправильного питания или воздействия на организм запрещенных веществ.