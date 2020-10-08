Лукашенко назвал бесценным для мира опыт Минска по борьбе с коронавирусом

Минск, 8 октября. Опыт Белоруссии по борьбе с новой коронавирусной инфекцией бесценен для всего мира. Об этом в четверг заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Sputnik Беларусь.

Глава государства провел совещание о готовности национальной системы здравоохранения противостоять эпидемическому росту заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями.

«Тот опыт, который мы получили (в борьбе с коронавирусом. — Прим. ФАН), бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, магазин, то обязательно возьми с собой маску», — заявил Лукашенко.

Белоруссия не вводила жестких мер в связи с пандемией COVID-19. В стране не было карантина, комендантского часа, ограничений на передвижение населения. Кроме того, оставались открытыми госграницы и состоялся парад Победы. Комментируя проведение торжественного мероприятия, Лукашенко призывал не осуждать государство, поскольку у республики, по его словам, «не было другого выбора».

Белорусский лидер летом сам бессимптомно перенес коронавирус. Он сообщал, что весь период болезни был «на ногах» и не ощущал ее. Об изменениях в состоянии здоровья дал знать лишь сорванный голос.