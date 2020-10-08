Путин заслушает доклад главы МЧС России по пожару в Рязанской области

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин проведет совещание по техническому оснащению МЧС и заслушает доклад главы ведомства Евгения Зиничева по пожару на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Будет заслушан доклад министра о том, что делается для ликвидации этого пожара и его последствий», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

В совещании примут участие также глава Минпромторга Денис Мантуров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, помощник президента РФ Максим Орешкин и руководитель Ростеха Сергей Чемезов.

В среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы.

Для тушения пожара стянули порядка 650 человек, 194 единицы военной и специальной техники, четыре 4 самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел в регионе режим ЧС. Как передает Infox.ru, по факту пожара возбуждено уголовное дело.

Согласно последним данным, из-за взрывов пострадали 13 человек. В пунктах временного размещения, как рассказали региональные власти, находятся 82 человека, из них 58 в Скопинском районе и 24 человека в Ряжском районе.