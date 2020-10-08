Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Названа причина, почему США два дня не могут найти подлодку РФ вблизи Кипра

1 225
0 Оставить комментарий

Названа причина, почему США вторые сутки не могут найти подлодку России

У американских ВМС нет технических возможностей для отслеживания передвижения подлодок ВМФ России. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог Владимир Карасев.

Поиски российской подлодки

Военные Соединенных Штатов вторые сутки пытаются найти «пропавшую» российскую подводную лодку у берегов Кипра. Об этом сообщает Avia.pro.

Сообщается, что в поисках российской подлодки принимают участие военный вертолет и противолодочный военный самолет Соединенных Штатов. Был обследован район Средиземного моря к югу от Кипра с целью обнаружить подводную лодку, которая принимала участие в военных учениях России у берегов Сирии.

Названа причина, почему США вторые сутки не могут найти подлодку России

Военные США опасаются, что российская подводная лодка вооружена крылатыми ракетами, которые представляют угрозу кораблям Североатлантического альянса. Между Соединенными Штатами и Россией сегодня заметно охлаждение отношений.

Причины провала

Как отметил Владимир Карасев, комментируя беспокойство американских военных, США переживают каждый раз, когда вспоминают о русских подлодках.

«А вспоминают они о них ежедневно. Не открою тайну, если скажу, что российские подводные лодки несут боевое дежурство по всему периметру Соединенных Штатов уже более полувека. А они ищут подлодку у Кипра. Нет еще у американских ВМС технических возможностей для отслеживания передвижения подлодок ВМФ России», — пояснил Владимир Карасев.

Названа причина, почему США вторые сутки не могут найти подлодку России

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что ситуаций, при которых западным военным и желтой прессе в кошмарных снах виделись русские подлодки, предостаточно.

«Особенно это любят шведы. А еще я помню, как в британской прессе выходили сенсационные заголовки о том, что в их территориальные воды регулярно заходят «русские подлодки-невидимки, которые невозможно засечь». Беспроигрышный вариант! Ведь попроси доказательства, даже удивятся, мол, какие же доказательства, если их невозможно обнаружить?!» — добавил Корнилов.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой модуль «Кинжал» калибра 57 мм.

Новости партнеров