У американских ВМС нет технических возможностей для отслеживания передвижения подлодок ВМФ России. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог Владимир Карасев.

Поиски российской подлодки

Военные Соединенных Штатов вторые сутки пытаются найти «пропавшую» российскую подводную лодку у берегов Кипра. Об этом сообщает Avia.pro.

Сообщается, что в поисках российской подлодки принимают участие военный вертолет и противолодочный военный самолет Соединенных Штатов. Был обследован район Средиземного моря к югу от Кипра с целью обнаружить подводную лодку, которая принимала участие в военных учениях России у берегов Сирии.

Военные США опасаются, что российская подводная лодка вооружена крылатыми ракетами, которые представляют угрозу кораблям Североатлантического альянса. Между Соединенными Штатами и Россией сегодня заметно охлаждение отношений.

Причины провала

Как отметил Владимир Карасев, комментируя беспокойство американских военных, США переживают каждый раз, когда вспоминают о русских подлодках.

«А вспоминают они о них ежедневно. Не открою тайну, если скажу, что российские подводные лодки несут боевое дежурство по всему периметру Соединенных Штатов уже более полувека. А они ищут подлодку у Кипра. Нет еще у американских ВМС технических возможностей для отслеживания передвижения подлодок ВМФ России», — пояснил Владимир Карасев.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что ситуаций, при которых западным военным и желтой прессе в кошмарных снах виделись русские подлодки, предостаточно.

«Особенно это любят шведы. А еще я помню, как в британской прессе выходили сенсационные заголовки о том, что в их территориальные воды регулярно заходят «русские подлодки-невидимки, которые невозможно засечь». Беспроигрышный вариант! Ведь попроси доказательства, даже удивятся, мол, какие же доказательства, если их невозможно обнаружить?!» — добавил Корнилов.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой модуль «Кинжал» калибра 57 мм.