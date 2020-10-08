Кремль считает статистику по COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности

Москва, 8 октября. Кремль считает статистику по коронавирусу в России поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об эт ом сообщает РИА Новости.

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — пояснил представитель Кремля.

Если каждый россиянин не сделает для себя выводы, в частности, по ношению медицинских масок, соблюдению всех режимов, то число заболевших коронавирусом будет расти еще быстрее, считает чиновник. В таком случае, по словам Пескова, региональным властям придется думать, как исправлять ситуацию с распространением коронавируса.

Последние три дня в России регистрируют более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число зараженных в стране превысило 1,2 млн человек, из них миллион пациентов выздоровели. Более 22 тысяч человек с коронавирусом скончались.