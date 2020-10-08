Песков сравнил ситуацию в Киргизии с «бардаком и хаосом»

Москва, 8 октября. Происходящее в Киргизии после парламентских выборов напоминает «бардак и хаос». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. <...> Ситуация напоминает бардак и хаос», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Бишкек является продвинутым партнером Москвы. Так, Россия работает с Киргизией в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС и СНГ.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что происходящее в республике очень важно для РФ и выразил надежду на стабилизацию ситуации. Также Песков добавил, что пока нет оснований для рассуждений о возможности предоставления убежища в России президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

Напомним, протесты в Киргизии начались 5 октября, когда были объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Участники массовых беспорядков захватили здание парламента, а также МВД Киргизии и мэрии Бишкека. В результате ЦИК республики признал выборы недействительными.

Кроме того, парламент Киргизии запустил процедуру импичмента Жээнбекова. Ранее стало известно, что президент республики находится в Бишкеке и пытается вернуть ситуацию в правовое русло.