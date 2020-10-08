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Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности

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Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности

Ереван, 8 октября. Президент Армении Армен Саркисян освободил от должности директора Служба национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна. Соответствующий документ опубликован на сайте армянского лидера.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора СНБ Аргишти Кярамяна», — говорится в сообщении.

Глава государства подписал еще другой указ, согласно которому исполнять обязанности руководителя СНБ Армении будет Микаел Амбарцумян.

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