Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности

Ереван, 8 октября. Президент Армении Армен Саркисян освободил от должности директора Служба национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна. Соответствующий документ опубликован на сайте армянского лидера.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора СНБ Аргишти Кярамяна», — говорится в сообщении.

Глава государства подписал еще другой указ, согласно которому исполнять обязанности руководителя СНБ Армении будет Микаел Амбарцумян.