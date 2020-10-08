Поклонники не узнали Варнаву на фото крупным планом

Москва, 8 октября. Актриса и звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала новое фото, продемонстрировав свое лицо крупным планом. Не узнавших артистку пользователей Instagram возмутили изменения ее внешности.

Новый снимок, опубликованный Варнавой, был сделан в машине. Судя по всему, актриса сфотографировала себя сама.

«Захватить мир», — написала артистка под фото на английском языке.

Многие поклонники Варнавы почему-то совсем не пришли в восторг от нового снимка. Некоторым подписчикам актрисы не понравились ее голубые глаза на фото — фанаты предположили, что звезда вставила линзы или даже изменила цвет глаз с помощью специалистов.

«Катя, зачем вы уродуете свои карие глаза голубыми линзами? Для чего?!» — возмутилась karina0181.

«Катя! А как называется процедура по изменению цвета глаз? Это болезненно? И сколько это стоит у вас в Москве?» — поинтересовалась shpartovairyna.

Обратили фолловеры внимание и на другие следы работы профессионалов.

«Глаза очень красивые, но, простите, а с губами что? Фото неудачное или пластика?» — уточнила helena_ljusina.

«От настоящей Варнавы уже ничего не осталось», — написал ski.moscow.

«Не узнать совсем!» — прокомментировала ameraz_3377.

Сама Варнава не скрывает, что ложилась под нож хирурга — она пережила две операции по уменьшению груди. Также актрисе иногда приходится менять внешность по роду деятельности. Например, недавно звезда ужаснула подписчиков новым гримом.