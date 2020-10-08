Названы регионы России с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Москва, 8 октября. Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции назвал регионы России с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чеченская Республика — 0,2%, Ненецкий автономный округ — 0,3%, Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан — 0,4%», — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб сообщал, что за минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировали 11 493 новых случая коронавируса. Общее число заболевших, как пишет НСН, достигло 1 260 112 человек.

Иммунолог Зоя Скорпилева на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» ранее объяснила, что популяционный иммунитет к вирусам и инфекциям формируется тогда, когда 70% населения приобретают устойчивость к заболеванию. В России, согласно разным данным, 20–30% населения имеют иммунитет к COVID-19.