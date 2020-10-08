Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за коронавируса

Москва, 8 октября. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл отправился на карантин после контакта с человеком, у которого диагностировали COVID-19, сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Сегодня патриарх должен был возглавить праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Но вынужденная самоизоляция нарушила эту традицию. Предстоятель РПЦ направил наместнику лавры послание с поздравлениями и выразил сожаление, что не сможет приехать. Тут же он подчеркнул, что не может подвергать опасности заражения присутствующих на торжестве.

«Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — добавил патриарх.

Он назвал пандемию коронавируса серьезным испытанием, которое «дает возможность убедиться в силе молитвы и требует усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

Состояние патриарха также прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. По его словам, предстоятель РПЦ здоров и чувствует себя хорошо.