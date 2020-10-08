Суздальцев назвал страны, где вслед за Киргизией могут начаться беспорядки

Москва, 8 октября. Специалист по странам СНГ, политолог Андрей Суздальцев высказался о новом кризисе, который возник в Киргизии. В интервью Baltnews он связал политическую напряженность в стране с пандемией коронавирусной инфекции. Эксперт обратил внимание, что ситуация с распространением вируса COVID-19 в республике негативно отразилась на экономических и финансовых показателях этой страны, что, в свою очередь, оказало влияние на политические настроения в обществе.

Ранее СМИ сообщили, что 5 октября в Бишкеке вспыхнули акции протеста. Причиной этому стали результаты парламентских выборов. По итогам избирательного процесса в парламент прошли четыре партии из 16, которые принимали участие в голосовании.

Суздальцев, комментируя ситуацию в Бишкеке, заметил, что кризисы в странах постсоветского пространства не случайны. Он обратил внимание, что протесты в Киргизии, а также вспыхнувший военный конфликт в Нагорном Карабахе связаны прежде всего с пандемией коронавируса. Распространение вируса COVID-19 в Киргизии, Азербайджане и других странах бывшего СССР вызвало серьезные экономические сложности.

Эксперт объяснил, что на постсоветском пространстве страны можно разделить на две категории: экспортирующие энергоносители, а также те, которые строят свою экономику за счет средств, поступающих от трудовых мигрантов.

«В другой группе, которая занимается экспортом труда, — тоже коронавирус. Соответственно, там произошло снижение возможностей для заработка в странах побогаче. И это оказалось трагедией», — заметил эксперт, объясняя постсоветское обострение.

Суздальцев также рассказал, где начнутся бунты после Киргизии. Он заметил, что усугубление ситуации с пандемией коронавируса может ударить и по другим странам бывшего СССР. Новые кризисы могут возникнуть в Казахстане и Таджикистане, где уже выявлены финансовые трудности из-за последствий пандемии и снижения цен на нефть.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии принял решение о запуске процедуры импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Часть киргизских депутатов уже подписали документ, согласно которому этот процесс уже был запущен.