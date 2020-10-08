Попова рассказала, как избежать новых коронавирусных ограничений в России

Москва, 8 октября. Соблюдение нынешних противоэпидемических мер позволит избежать новых коронавирусных ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что процесс распространения инфекции в России продолжается с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит. По ее словам, «для вирусов это очень малый срок».

Главный санитарный врач страны заявила, что действующие в государстве меры профилактики COVID-19 эффективны, и если их соблюдать, можно избежать введения новых ограничений.

«Избежать принятия [новых ограничительных] мер очень несложно, нужно соблюдать те требования, которые сегодня есть. Практика <…> показывает, [что] это эффективно», — сообщила она.

Попова также добавила, что случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом в РФ не зарегистрировано.

Ранее стало известно, что за последние сутки в стране выявлено 11 493 случая коронавируса в 85 регионах. Более 3300 из них — в Москве. Общее число пациентов с COVID-19 в РФ достигло 1 002 329.

Иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет к COVID-19.