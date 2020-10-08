Богдан Безпалько: Российско-белорусскую границу могут открыть до ноября

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили возможность полного открытия границ между двумя странами.

Хотя точных сроков открытия границ пока никто не озвучивает, а предположения высказываются самые разные, скорее всего, это произойдет к концу октября. Возможно, процесс будет поступательным: вначале откроют авиасообщение, затем — железнодорожное, а потом уже — автомобильное, в том числе и автобусное.

Последствия, безусловно, будут очень большими. В первую очередь — для экономики, потому что открытие границ сразу позволит перемещаться большим массам населения для трудоустройства.

Напомню, что более миллиона граждан Белоруссии работают в России. Соответственно, это очень большой плюс для белорусской экономики, ведь деньги, которые эти люди зарабатывают в РФ, они тратят у себя дома или же пересылают домой своим семьям.

Это и перемещение товаров, которое тоже застопорилось ввиду перекрытия границ из-за пандемии COVID-19, в результате чего сильно упал товарооборот, выручка предприятий, взимающиеся с них налоги и далее по цепочке.

Политические последствия открытия границ также, скорее всего, будут довольно позитивными. Дело в том, что люди очень соскучились по общению, по поездкам. Естественно, что любое ограничение вызывает у них определенное негативное настроение. Соответственно, снятие этих ограничений даст отклики в народе, в том числе — среди электората.

Так что это будет крайне значимый акт, который не стоит преуменьшать, потому что у нас фактически не было границ — между Россией и Белоруссией.

Нарушение сообщения из-за пандемии коронавируса очень больно ударило по сознанию многих именно как восстановление некой «стены» между двумя странами. Разрушение этой «стены» принесет только позитивный результат.