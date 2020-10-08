Башар Асад рассказал о тактике Правительства Сирии за время его президентства

Дамаск, 8 октября. Президент Сирии Башар Асад заявил, что не считает решения своего правительства неправильными, а вот в их политической реализации видит ряд ошибок, сообщает РИА Новости.

Сирийский лидер подчеркнул большую разницу между теоретической политикой и ее реализацией. Асад отметил, что с проведения конституционной реформы 2012 года власти прислушиваются к мнению народа страны.

«Мы сказали, что должны сохранить нашу независимость — национальную независимость, и это то, за что мы сражаемся, и нам необходимо создавать союз с нашими друзьями. Что касается этой политики, я думаю, мы были правы. Что касается недоверия к Западу, мы были правы по многим фронтам», — сказал президент Сирии.

Говоря о своих ошибках, Асад выражает сомнение в том, что попытки примирения были неправильными. Аргументирует он это тем, что в ряде регионов люди, прошедшие амнистию, так и не начали жить по закону. При допущении опрометчивости этого решения президент все же отмечает, что это оно было очень важным. Но реализация оказалась неудачной, что, по словам Асада, случается «каждый день».

Ранее Башар Асад высказался о недавно заключенной сделке между американской компанией и боевиками «Демократических сил Сирии». Стороны договорились совместно добывать и реализовывать сирийскую нефть, что президент САР назвал «грабежом».

Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года. Асад уже не раз указывал на то, что США создают хаос в Сирии и во всем мире. Именно на это, по его словам, было направлено решение Вашингтона отменить эмбарго на поставки оружия так называемой умеренной оппозиции.