Россиянам назвали простые способы сэкономить на услугах ЖКХ

Москва, 8 октября. Россиянам назвали простые способы сэкономить на жилищно-коммунальных услугах. Полный список лайфхаков опубликован на сайте Мосжилинспекции.

Есть достаточное количество способов снижения платежей за ЖКУ, отметили эксперты. Например, место и способ оплаты. Так при оплате через терминал обслуживания в любом банке комиссии меньше, чем у оператора, некоторые банки и вовсе не берут комиссии.

Еще стоит исключить из единого платежного документа плату за радиоточку и коллективную антенну, если телевизор работает через Интернет. Согласно данным, отказ от этих услуг позволит сэкономить свыше 300 рублей ежемесячно.

Специалисты также советуют сразу же устранять различного рода протечки, выключать из розеток технику, у которой есть подсветка. Как оказалось, такие кнопки с подсветкой потребляют в среднем 0,5 киловатт-часа электроэнергии в год. Также эксперты рекомендуют заменить лампы на энергосберегающие, использовать датчики движения для включения света, покупать энергосберегающую бытовую технику.

Эксперты также напомнили о разумном потреблении коммунальных ресурсов: воды, тепла, газа и электричества. В таком случаем поможет установка счетчика, который позволит контролировать потребление ресурсов, указала «Вечерняя Москва».