Озверевшие питбули чуть не убили ребенка в Турции

Самсун, 8 октября. Собаки бойцовой породы напали на 11-летнюю девочку в Турции, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в портовом городе Самсун. Школьница Тугба Каплан встречалась в парке с друзьями. Неподалеку без намордников и поводков гуляли собаки — питбультерьеры. По неизвестной причине животные напали на девочку и покусали ее.

Очевидцам удалось разогнать питбулей и спасти ребенка. Тугба была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

В интервью журналистам турецкого СМИ отец пострадавшей рассказал о ситуации, произошедшей с его дочерью.

«Дети идут в парк. Тут приходит несколько собак и кусают их. Хозяин кормит их в центре города. Разве это нормально?» — сказал мужчина.

Правоохранительные органы начали расследование по факту происшествия. Личность хозяина животных не установлена.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о туристе, которого искусали два питбуля в курортном городе Анталья. Собак содержал владелец гостиницы, где жил отдыхающий.