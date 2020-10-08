Врач рассказала, когда сформируется популяционный иммунитет к COVID-19

Санкт-Петербург, 8 октября. Популяционный иммунитет к вирусам и инфекциям формируется тогда, когда 70% населения приобретают устойчивость к заболеванию. Об этом рассказала врач европейского центра вакцинации, иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» по теме «Осенняя волна коронавируса. Ждем ли мы новый карантин?».

«Популяционный иммунитет появляется тогда, когда порядка 70% населения переносит болезнь или принимает вакцину. Когда мы этого достигнем, пока не понятно», — сообщила эксперт.

Со слов специалиста, по разным данным в России 20–30% населения имеют иммунитет к COVID-19. Такой результат был достигнут больше, чем за полгода. Врач подчеркнула, что в данной ситуации необходимо ждать, когда переболеет еще больший процент населения.

Кроме того, Скорпилева рассказала, получится ли ускорить формирование популяционного иммунитета за счет массовой вакцинации.

«Все-таки вакцина должна пройти третий этап клинических исследований, должна быть доказана ее абсолютная безопасность и эффективность. Я думаю, что вопрос о массовой вакцинации встанет не раньше, чем через два года», — заявила врач-иммунолог.

Также эксперт оценила вероятность полной отмены карантинного режима в России. По мнению Скорпилевой, в нашей стране такая ситуация невозможна.