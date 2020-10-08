Кравцов объяснил, скажется ли коронавирус на учебном процессе в школах РФ

Москва, 8 октября. Система образования в России работает полноценно на всей территории страны, учебному процессу ничего не угрожает, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя динамику заболеваемости коронавирусом.

«Есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул, что укладывается в календарный год и сохраняет единое образовательное пространство, — заявил министр. — Хочу заверить всех родителей и учителей, что в системе образования мы эту ситуацию контролируем самым тщательным образом, это сейчас ключевая задача для всех органов управления образованием на местах».

По данным Минпросвещения РФ, 108 российских школ перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. Это число составляет не более 0,27%, пояснил глава образовательного ведомства и добавил, что у таких школ есть все наработки для выстраивания дистанционного обучения.

«Мы сейчас очень хорошо подготовлены и имеем необходимый опыт весны, знаем что нужно развернуть, какие онлайн-ресурсы использовать, все это работает и доступно учащимся», — сказал Кравцов.

Он также призвал всех участников системы образования соблюдать необходимые предписанные органами здравоохранения меры, а региональные министерства — усилить контроль за ситуацией.

Напомним, московские школы ушли на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября, в столице приостановлена работа учреждений допобразования и детских досуговых организаций.