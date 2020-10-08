Японских экспертов поразили испытания российского гиперзвукового «Циркона»

Москва, 8 октября. Японских экспертов поразили испытания российской крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом пишет «Царьград».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что 6 октября ракета была успешно запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» в акватории Белого моря. Она поразила цель на расстоянии 450 километров в Баренцевом море, а ее скорость превысила восемь Махов (то есть была в восемь раз выше скорости звука). Об этих испытаниях написали в японском издании NHK.

Авторы публикации отметили, что японских специалистов они поразили. По их мнению, система ПРО Aegis Ashore не может противостоять российской ракете.

«Невеселые дела», — заключили в Японии.

Под впечатлением от пуска остались и многие пользователи Сети.

«Ничего себе — 8 Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из Токио в Осаку за 3 минуты!» — отметил пользователь AI07489468. «Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!» — написал tamamo99.

На кадрах с испытаний, опубликованных российским военным ведомством, видно, как ракета в языках пламени резко взлетает, меняет направление и действительно буквально исчезает на глазах.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что испытания «Циркона» еще не завершены. При этом он отметил, что уже сам по себе успешный запуск имеет важное значение на фоне разжигаемого турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вооруженного конфликта в Закавказье. По мнению эксперта, наличие у российского ВМФ такого рода оружия станет мощным сдерживающим фактором на пути любых агрессивных поползновений некоторых государств.