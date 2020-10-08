Нижний Тагил, 8 октября. Житель Урала придумал, как лечить коронавирус пластиковыми бутылками, об этом сообщает URA.RU.

В некоторых уральских больницах медики вынуждены проявлять изобретательность, чтобы лечить больных. Так, врачи Нижнего Тагила используют самодельное оборудование. Один из местных жителей Михаил Козлов рассказал о сложившейся ситуации.

«В сентябре я попал в инфекционную больницу Нижнего Тагила с коронавирусом. Меня лечили на пятом этаже. Хочу показать, на сколько обеспечена наша страна аппаратами ИВЛ. Медики работают на износ, я могу быть им только благодарен», — рассказывает Михаил.

У жителя Нижнего Тагила остался только один вопрос, кто украл деньги, выделенные на закупку оборудования. Михаил Козлов уже написал об этом на сайте президента Владимира Путина.

Выписавшись из больницы местный житель решил помочь медицине своего города, он посмотрел в Интернете, как делаются кислородные аппараты и своими руками изготовил 10 штук из обычных пластиковых бутылок.

«Медперсонал с благодарностью принял мой скромный подарок, теперь пользуются», — отметил Михаил.

Не смотря на заявление местного жителя, в больнице уверяют, что в оборудовании недостатка нет, и все оно работает в штатном режиме.