В России выявили 11 493 случая коронавируса за сутки

Москва, 8 октября. Медики выявили 11 493 случая коронавируса в 85 регионах России за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«В том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 2954 [человека] (25,7%)», — говорится в сообщении.

С начала эпидемии в стране провели 49,1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 439 тысяч — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 1 260 112 случаев коронавируса в российских регионах.

По последним данным оперативного штаба, за прошедший день выписали по выздоровлению 7054 пациента. Общее число достигло 1 002 329 человек.

За весь период эпидемии подтверждено 22 056 летальных случаев, из них 191 — за минувшие сутки.

Напомним, что в августе была зарегистрирована первая в мире вакцина, предназначенная для борьбы с коронавирусом. Препарат от COVID-19 под названием «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр имени Гамалеи.

В эфире Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что Россия опередила другие страны в создании вакцины от COVID-19 благодаря хорошей работе системы научных организаций. По его словам, они не просто способны решать задачи противодействия вирусным угрозам, но и обладают успешным опытом их предотвращения.

Российских ученых, разработавших первую в мире вакцину против коронавируса, уже предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году.