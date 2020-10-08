Названо местонахождение президента Киргизии

Бишкек, 8 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в столице республики. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.

«Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. На следующий день, когда были объявлены предварительные итоги голосования, в республике начались массовые протесты. Митингующие захватили здание парламента, а также смогли войти в здание мэрии Бишкека. Ранее стало известно, что парламент Киргизии запустил процедуру импичмента Жээнбекова.