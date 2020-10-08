Экономист спрогнозировал дату индексаций пенсий работающих пенсионеров в РФ

Москва, 8 октября. Пенсии работающим пенсионерам в России могут быть проиндексированы при нескольких условиях. В первую очередь это наличие источников финансирования, заявил URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По словам эксперта, по разным оценкам дополнительные расходы для индексации пенсий работающим пенсионерам составят минимум 300 млрд рублей. Источниками финансирования могут быть госзаимствования, финансирование за счет Фонда национального благосостояния или увеличение налогов.

«При самых оптимистичных прогнозах индексацию стоит ждать не ранее 2023 года. Ранее эту процедуру государство проведет только при резком ухудшении в экономике и социальной сфере», — предупредил экономист.

Напомним, индексация пенсий по основному закону РФ должна проводиться не реже одного раза в год. Однако в Конституции нет уточнения, распространяется ли это правило на работающих пенсионеров.

6 октября президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.