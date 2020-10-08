Соседи рассказали о проблемах Конкиной с алкоголем

Москва, 8 октября. Соседи погибшей Софии Конкиной — дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина — рассказали в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» о женщине. Одна из соседок сообщила, что у девушки были проблемы с алкоголем.

Соседи подтвердили, что у Конкиной были страшные проблемы с алкоголем. По словам некоторых, девушку редко можно было встретить трезвой.

«Я помню видела, как она однажды выносила мебель вместе со своим сожителем. Потом еще несколько раз встречала. Трезвой ее я практически не видела. София рассказывала, что муж не помогает с воспитанием ребенка, мол, она сама девочку обеспечивает. Она постоянно висела на телефоне, с кем-то знакомилась», — сказала одна из соседок.

Также соседи рассказали о регулярных ссорах, которые они слышали из квартиры погибшей. Отмечается, что Конкина скандалила со своим ухажером, который был очень ревнивый и эмоциональный.

Журналистам также удалось пообщаться с соседом, с которым у девушки были близкие отношения. Мужчина свое имя не назвал, а шокирующую информацию о личной жизни Конкиной рассказал при выключенных камерах. По его словам, он состоял в интимной близости с девушкой. Мужчина также сообщил, что три месяца назад София жаловалась, что «бородатый человек грозился ее отравить».

В конце сентября стало известно о гибели дочери Владимира Конкина. София отправилась в один из бассейнов в Москве. Ей стало плохо, и она сразу пошла ко дну. Софию срочно госпитализировали, медики делали все возможное для сохранения жизни, но девушка скончалась.