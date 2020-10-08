Дамаск, 8 сентября. Президент Сирии Башар Асад назвал сделку между США и курдскими боевиками из состава «Демократических сил Сирии» по добыче нефти грабежом в интервью РИА Новости.

«Это грабеж, и единственный способ остановить его — освободить наши территории», — отметил президент.

Он считает это единственно возможной мерой для прекращения их действий, «потому что они грабители».

«Вы не можете остановить вора, пока не посадите его в тюрьму или каким-то образом не сдержите его, изолировав от той территории, где он может совершить ограбление. Так же надо поступить и с этими ворами. Их надо выгнать из региона», — резюмировал Асад.

Также он подчеркнул, что сирийское правительство должно держать под контролем каждый сирийский район, чтобы ситуация пришла в норму.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, заявив, что данная нефтяная сделка грубым образом нарушает «все мыслимые принципы» международного права. О соглашении стало известно из заявления госсекретаря США Майка Помпео, который подтвердил его существование во время заседания комитета по иностранным делам сената. Помимо российской стороны, сделку между американцами и курдами осудили Турция и Иран во время консультаций по САР в Женеве.

О том, как в целом проходит разворовывание сирийской нефти под эгидой США, можно прочитать в расследовании Федерального агентства новостей.