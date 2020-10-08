Асад предупредил США и Турцию о возможности народного восстания сирийцев

Дамаск, 8 октября. Сирийцы начнут народное сопротивление, если армии США и Турции не уйдут из страны после уничтожения террористов. Об этом в интервью РИА Новости предупредил сирийский лидер Башар Асад.

По его словам, американское и турецкое присутствие в Сирии нужно расценивать как оккупацию, а также необходимо избавиться от предлога, который Вашингтон и Анкара для этого используют — борьбу с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Большая часть мира знает, что ИГ1 было создано американцами и поддерживается ими, они дают им задания, как и любой другой американской силе. Надо избавиться от этого предлога, поэтому уничтожение террористов в Сирии — это главный приоритет для нас. Если американцы и турки не уйдут после этого, вполне закономерно начнется народное сопротивление. Это единственный путь», — заявил глава государства.

Асад выразил уверенность, что дискуссии или международное право не заставят «оккупантов» уйти. Это сможет сделать только сопротивление.

«Это то, что произошло в Ираке. Что заставило американцев уйти в 2007 году? Это стало результатом сопротивления иракского народа», — отметил он.

Ранее редакция Федерального агентства новостей получила уникальные свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ. ФАН опубликовал расследование MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству», в котором рассказал, какие задачи на деле решал в Сирии Вашингтон, имитировавший противостояние терроризму.

Кроме того, ФАН описал, как происходит разворовывание сирийской нефти под эгидой США: кого Америка использует, ведя свой криминальный бизнес, какими путями вывозит чужие национальные ресурсы, и почему кто-то соглашается быть ее «партнером», осознавая, что все в схеме Вашингтона противоречит не только законодательству, но и нормам морали.

1 Организация запрещена на территории РФ.