Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о 30 погибших военных за день

Степанакерт, 8 октября. Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщила о 30 военных, погибших за день из-за обстрелов Вооруженных сил Азербайджана. Список появился на странице пресс-службы Минобороны НКР в Facebook.

В целом, с 27 сентября — начала активных боевых действий в регионе — погибли 350 военнослужащих НКР.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года. Столкновения в регионе начались после решения Нагорно-Карабахской автономной области выйти из состава Азербайджанской ССР.

27 сентября боевые действия вновь перешли в активную фазу. ВС Азербайджана обстреливают города НКР. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, в результате ударов по Степанакерту, Шуши и Гадруту пострадали десятки человек, пишет Infox.ru.

Россия призвала Армению и Азербайджан сложить оружие и начать диалог в рамках Минской группы ОБСЕ.