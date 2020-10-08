Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Долгих

Москва, 8 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования семье бывшего сенатора от Москвы Владимира Долгих.

«Владимир Иванович Долгих был авторитетным и видным государственным деятелем, ответственным политиком, всю жизнь посвятившим служению России, которую он героически защищал в годы Великой Отечественной войны, — сказала она. — Нельзя переоценить его вклад в социально-экономическое развитие Красноярского края наращивание потенциала и становление комплекса региона, отстаивание интересов столицы и ее жителей».

Валентина Матвиенко отметила, что в палате регионов Владимира Долгих высоко ценили за его разносторонние знания и богатый опыт. По ее словам, у экс-сенатора была твердая гражданская позиция и принципиальность.

«В памяти коллег по парламентской работе он остается человеком безупречных моральных качеств, истинным патриотом Родины, много сделавший для укрепления российской государственности, воспитания молодежи в духе любви к Отечеству», — сказала глава Совфеда.

Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования родным и близким Владимира Долгих и пожелала терпения пережить тяжелую утрату.

Напомним, экс-сенатора, главы Совета ветеранов Москвы, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих не стало в четверг, 8 октября. Он скончался на 96-м году жизни.