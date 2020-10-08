Кинолог назвал лучшие породы собак для пожилых людей

Москва, 8 октября. Кинолог Евгений Цигельницкий считает, что собака в доме — это большая ответственность. Именно поэтому пожилые люди должны правильно выбирать собаку, пишет «Ридус».

Выбор собаки должен зависеть от того, насколько активный образ жизни ведет человек. Одиноким или людям со слабым здоровьем нужны собаки-компаньоны.

Это некрупные породы собак со спокойным характером. Лучше всего подойдут пекинесы, болонки, французские бульдоги, пудели, грифоны, спаниели. Эти породы собак ласковые, ориентированы на комфорт для своего хозяина.

По словам Цигельницкого, если вы не можете купить собаку, возьмите из приюта. Но к этому шагу нужно подходить очень серьезно.

«Я бы предостерег пожилых людей от выбора подобных собак», — отметил кинолог.

По мнению эксперта, сотрудники приютов стараются отдать «в хорошие руки» питомцев, которые доставляют им хлопоты. Такие собаки могут кусаться, портить мебель.

Очень энергичные собаки, которые любят гулять и не слушаются хозяина, могут стать проблемой. У пожилого человека не будет сил, чтобы возиться с собакой.

Если вы готовы присматривать за дворняжкой, лучше брать ее у знакомых. В этом случае вы будете уверены, что щенок родился от доброй и спокойной собаки.