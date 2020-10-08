Турка могут посадить на шесть лет за агрессивный отказ надеть маску

Анкара, 8 октября. Водителю автобуса в Турции грозит шесть лет тюремного заключения. Он избил пассажирку, которая попросила его надеть медицинскую маску, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в Анкаре. Шофер Али Осман Т. находился на рабочем месте без средства индивидуальной защиты. Тугба Кочер сделала мужчине замечание и хотела зафиксировать нарушение обязательного масочного режима на камеру мобильного телефона.

Водитель агрессивно ответил на призывы пассажирки и начал вырывать гаджет из ее рук. В процессе конфликта Али Осман Т. нанес девушке физические увечья.

Жертве удалось вернуть смартфон и позвонить в правоохранительные органы. Она попыталась выйти из машины, но водитель не останавливался на протяжении шести станций. Автобус прекратил движение, когда дорогу преградили полицейские.

Водителя арестовали. За «умышленное нанесение телесных повреждений» мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о повторной вспышке коронавирусной инфекции в Турции. Нарушителей ограничительных мер штрафует государство или избивают очевидцы. Так, шофер автобуса в Бурсе нанес ножевые ранения пассажирам за отказ надеть медицинскую маску.